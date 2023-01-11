Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-11°
Чтв, 12
-9°
Птн, 13
-7°
ЦБ USD 69.02 -0.59 12/01
ЦБ EUR 74.14 -0.4 12/01
Нал. USD 70.55 / 73.3 11/01 16:40
Нал. EUR 74.05 / 76.23 11/01 18:08
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
4 076
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
7 407
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
11 226
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
10 053
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Жители Ж. К. «Академик» пожаловались на бездействие органов в отношении УК «Сервис-СК»
Ранее РЗН. инфо писали об этой ситуации. Председатель С. К. России Александр Бастрыкин по этой ситуации поручил руководителю СУ С. К. России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по факту и представить подробный доклад по ситуации.

Жители жилого комплекса «Академик» пожаловались на бездействие органов в отношении управляющей компании «Сервис-СК». Пост об этом в среду, 11 января, опубликовали в группе «Рязань | Народный контроль».

Сообщается, что жители жилого комплекса решили сменить управляющую компанию и провели собрание. Однако У. К. «Сервис-СК» считает, что собрание недействительно.

«Мы получили кучу отписок из разных ведомств. Никто не хочет признавать наше собрание по смене УК действительным. Везде пытаются найти подлог, хотя собрание было честным. ГЖИ под управлением Тарасюк, которая раньше числилась в штате нашей, пока еще действующей УК, делает все, чтобы признать наше собрание неправомерным. Вцепились в наш дом мертвой хваткой. Что только не придумывают: то подделка подписей, то бланки голосования „потерялись“. И суд на их стороне. СМИ продаются: приезжают снимать репортажи, но им запрещают их выпускать. Бастрыкин сказал проверку провести рязанскому следственному комитету по УК „Сервис-СК“, однако результатов это не принесло. Весь процесс по смене УК намеренно тормозят. Вот как бороться с этим беспределом?», — говорится в публикации.

Ранее РЗН. инфо писали об этой ситуации. Председатель С. К. России Александр Бастрыкин по этой ситуации поручил руководителю СУ С. К. России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по факту и представить подробный доклад по ситуации.