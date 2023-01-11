Жители Ж. К. «Академик» пожаловались на бездействие органов в отношении УК «Сервис-СК»

Ранее РЗН. инфо писали об этой ситуации. Председатель С. К. России Александр Бастрыкин по этой ситуации поручил руководителю СУ С. К. России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по факту и представить подробный доклад по ситуации.

Жители жилого комплекса «Академик» пожаловались на бездействие органов в отношении управляющей компании «Сервис-СК». Пост об этом в среду, 11 января, опубликовали в группе «Рязань | Народный контроль».

Сообщается, что жители жилого комплекса решили сменить управляющую компанию и провели собрание. Однако У. К. «Сервис-СК» считает, что собрание недействительно.

«Мы получили кучу отписок из разных ведомств. Никто не хочет признавать наше собрание по смене УК действительным. Везде пытаются найти подлог, хотя собрание было честным. ГЖИ под управлением Тарасюк, которая раньше числилась в штате нашей, пока еще действующей УК, делает все, чтобы признать наше собрание неправомерным. Вцепились в наш дом мертвой хваткой. Что только не придумывают: то подделка подписей, то бланки голосования „потерялись“. И суд на их стороне. СМИ продаются: приезжают снимать репортажи, но им запрещают их выпускать. Бастрыкин сказал проверку провести рязанскому следственному комитету по УК „Сервис-СК“, однако результатов это не принесло. Весь процесс по смене УК намеренно тормозят. Вот как бороться с этим беспределом?», — говорится в публикации.