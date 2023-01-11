Житель Иркутска отрезал голову сожительнице, приняв ее за инопланетянку

Мужчина в Иркутске в первый день нового года убил сожительницу, поскольку решил, что она инопланетянка. Об этом передает РИА Новости .

Вечером 1 января в Иркутске 54-летний мужчина убил женщину и отрезал ей голову.

После этого ему стало плохо и его увезли в больницу.

«Его задержали сразу же, ему стало плохо с сердцем, увезли в больницу», — сообщили следовали.

Он скончался в реанимации. Отмечается, что перед убийством у мужчины случилась галлюцинация. Он решил, что женщина — инопланетянка, которая угрожает его жизни.