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Житель Иркутска отрезал голову сожительнице, приняв ее за инопланетянку

Мужчина в Иркутске в первый день нового года убил сожительницу, поскольку решил, что она инопланетянка. Об этом передает РИА Новости.

Вечером 1 января в Иркутске 54-летний мужчина убил женщину и отрезал ей голову.

После этого ему стало плохо и его увезли в больницу.

«Его задержали сразу же, ему стало плохо с сердцем, увезли в больницу», — сообщили следовали.

Он скончался в реанимации. Отмечается, что перед убийством у мужчины случилась галлюцинация. Он решил, что женщина — инопланетянка, которая угрожает его жизни.