Зеленский заявил, что ждет от НАТО «мощных» шагов

Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО «чего-то большего, чем заявления об открытых дверях». Об этом передает РИА Новости .

«Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе, мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери», — сказал президент Украины во время пресс-конференции во Львове в среду, 11 января.

В конце сентября Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан позже сообщил, что процедура несвоевременна.