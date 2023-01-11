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Зеленский заявил, что ждет от НАТО «мощных» шагов

Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО «чего-то большего, чем заявления об открытых дверях». Об этом передает РИА Новости.

«Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе, мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери», — сказал президент Украины во время пресс-конференции во Львове в среду, 11 января.

В конце сентября Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан позже сообщил, что процедура несвоевременна.