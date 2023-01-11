Зеленский записал видеообращение о третьей мировой войне для участников «Золотого глобуса»

Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус», в котором пообещал, что третьей мировой войны не будет. Об этом передает РИА Новости .

«Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет», — заявил Зеленский.

Он отметил, что «это не трилогия».

80-я церемония вручения наград «Золотой глобус» прошла 10 января в Лос-Анджелесе.