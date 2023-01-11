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В Сапожке полицейские изъяли незарегистрированное ружье у 64-летнего местного жителя

В Сапожковском районе у 64-летнего мужчины изъяли незарегистрированное ружье и патроны к нему. Об этом в среду, 11 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативникам стало известно, что 64-летнего местного жителя есть незарегистрированное ружье. В ходе проверки выяснилось, что оружие он хранил в шкафу. Вместе с ним были 40 патронов. Изъятое ружье — комбинированная модель с двумя стволами, из которого можно стрелять патронами для гладкоствольных ружей и малокалиберными патронами для нарезного оружия.

Выяснилось, что оружие ему досталось в наследство от родственника, который умер несколько лет назад.

Оружие и боеприпасы изъяли. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее этот мужчина был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дел. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.