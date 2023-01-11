В Рязани задержали мужчину, организовавшего наркопритон

В Рязани задержали мужчину, организовавшего наркопритон в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что в квартире дома на улице Крупской собираются потребители «синтетики». Ранее приятели ранее судимого мужчины приходили к нему в гости, чтобы употребить наркотики и за это делились дозой с хозяином жилища.

Мужчину задержали. У него в доме нашли предметы, используемые для потребления наркотиков. Несколько посетителей привлекут к ответственности за употребление запрещенных средств.

В отношении хозяина жилища возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»).

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.