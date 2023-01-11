В Рязани росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в кафе

Мужчина повредил в помещении барную стойку.

В Рязани задержали дебошира, устроившего дебош в кафе. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии в среду, 11 января.

Днем в кафе на улице Западной сработала «тревожная кнопка». На место выехали сотрудники вневедомственной охраны. Выяснилось, что один из посетителей ведет себя агрессивно, а также он повредил в помещении барную стойку.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, мужчину 1961 года

рождения. Его передали полицейским.