В Рязани пропала 58-летняя Ольга Перкова
С 11 января о женщине ничего неизвестно.
В Рязани пропала 58-летняя Ольга Перкова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
С 11 января о женщине ничего неизвестно.
Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.
Одежда: серая куртка с капюшоном, кофта с белым воротником, серые спортивные штаны с белым лампасом, коричневые сапоги, серая вязаная шапка.
Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили сообщить по номерам 8 800 700 54 52 или 112.