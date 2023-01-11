В Рязани пропала 58-летняя Ольга Перкова

С 11 января о женщине ничего неизвестно.

В Рязани пропала 58-летняя Ольга Перкова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде « Лиза Алерт Рязань ».

С 11 января о женщине ничего неизвестно.

Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.

Одежда: серая куртка с капюшоном, кофта с белым воротником, серые спортивные штаны с белым лампасом, коричневые сапоги, серая вязаная шапка.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили сообщить по номерам 8 800 700 54 52 или 112.