В Рязани двое мужчин убили приятеля из-за отказа дать денег

В Рязани двое мужчин убили приятеля из-за отказа дать денег в долг. Подробности дела в среду, 11 января, привела пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в декабре 2022 года в квартире одного из домов в Рязани. Там обнаружили труп 51-летнего мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от травм головы, туловища и конечностей. Следователи установили, что смертельные травмы нанесли его знакомые — два безработных рязанца 1987 и 1991 годов рождения. Предварительно, они нанесли ему травмы из-за отказа дать им денег.

Подозреваемые задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.