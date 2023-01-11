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В Рязани на улице Интернациональной прорвало трубу
В пресс-службе горадминистрации отметили, что ситуация не повлияет на отопление в домах.

Вечером в среду, 11 января, в Рязани на улице Интернациональной прорвало трубу. Об этом сообщили в группе «В районе Канищево. RZN 62 регион, Рязань, Ryazan» «ВКонтакте».

"Интернациональная, 11. Льет на территорию детского сада", — говорится в сообщении.

В пресс-службе горадминистрации отметили, что ситуация не повлияет на отопление в домах.

«Данная ситуация не является критической и не влияет на температурный режим. В целях прогрева жилых домов и социальных объектов после аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ, МУП «РМПТС приступит к работам завтра», — сообщили в мэрии.

Ранее мэр Елена Сорокина заявила, что без тепла после аварии на Дягилевской ТЭЦ остаются некоторые квартиры.