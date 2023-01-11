Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-10°
Чтв, 12
-8°
Птн, 13
-7°
ЦБ USD 69.02 -0.59 12/01
ЦБ EUR 74.14 -0.4 12/01
Нал. USD 70.6 / 74 11/01 16:40
Нал. EUR 74.1 / 76.23 11/01 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
3 952
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
7 289
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
11 103
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
9 934
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В рязанских медучреждениях начались профсоюзные проверки соблюдения трудового законодательства

В рязанских медучреждениях начались профсоюзные проверки соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщили в областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Целью проверок назвали выявление нарушений требований трудового законодательства, в том числе касающихся оплаты труда медицинского персонала в государственных учреждениях здравоохранения региона. Проверки проводят представители Профсоюза работников здравоохранения и Минздрава России.

Визиты представителей Профсоюза и Минздрава в медучреждения Рязани и Рязанской области проводятся в рамках реализации президентского гранта по защите прав медработников. В случае выявления нарушений Профсоюз не только выдаст представления об их устранении конкретным учреждениям здравоохранения, но и учтет обнаруженные «слабые места» в целях подготовки рекомендаций для совершенствования российского законодательства, в том числе внесения изменений в Трудовой кодекс РФ.

Для проведения контрольных мероприятий по соблюдению трудовых прав работников в медучреждениях в Рязань прибыли заведующая отделом экономической работы и социального партнерства межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза работников здравоохранения Р. Ф. Нина Туренко и заместитель главного врача по экономической работе клинического диагностического центра Брянска Людмила Крашенинникова.

Проверки пройдут при участии председателя Рязанской областной организации Профсоюза Натальи Шамбазовой, заведующего отделом социальной защиты рязанского обкома — правового инспектора труда Ц. К. Профсоюза по Рязанской области Александра Крестьянинова, председателей первичных профсоюзных организаций, представителей минздрава Рязанской области.

«Итоги проведенных в 2022 году грантовых профсоюзных проверок медучреждений других регионов показали, что выявляемые нарушения трудового законодательства вписываются в общую картину нарушений, обычно фиксируемых профсоюзными инспекторами. Итоги проведенных проверок, в том числе и в Рязанской области, станут основой глобальной систематизации проблем, сокращения правонарушений работодателей и усиления защищенности работников сферы здравоохранения, в том числе повышения и уравнивания зарплат в субъектах РФ», — отметили в областной организации Профсоюза.