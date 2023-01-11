В рязанских медучреждениях начались профсоюзные проверки соблюдения трудового законодательства

В рязанских медучреждениях начались профсоюзные проверки соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщили в областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Целью проверок назвали выявление нарушений требований трудового законодательства, в том числе касающихся оплаты труда медицинского персонала в государственных учреждениях здравоохранения региона. Проверки проводят представители Профсоюза работников здравоохранения и Минздрава России.

Визиты представителей Профсоюза и Минздрава в медучреждения Рязани и Рязанской области проводятся в рамках реализации президентского гранта по защите прав медработников. В случае выявления нарушений Профсоюз не только выдаст представления об их устранении конкретным учреждениям здравоохранения, но и учтет обнаруженные «слабые места» в целях подготовки рекомендаций для совершенствования российского законодательства, в том числе внесения изменений в Трудовой кодекс РФ.

Для проведения контрольных мероприятий по соблюдению трудовых прав работников в медучреждениях в Рязань прибыли заведующая отделом экономической работы и социального партнерства межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза работников здравоохранения Р. Ф. Нина Туренко и заместитель главного врача по экономической работе клинического диагностического центра Брянска Людмила Крашенинникова.

Проверки пройдут при участии председателя Рязанской областной организации Профсоюза Натальи Шамбазовой, заведующего отделом социальной защиты рязанского обкома — правового инспектора труда Ц. К. Профсоюза по Рязанской области Александра Крестьянинова, председателей первичных профсоюзных организаций, представителей минздрава Рязанской области.

«Итоги проведенных в 2022 году грантовых профсоюзных проверок медучреждений других регионов показали, что выявляемые нарушения трудового законодательства вписываются в общую картину нарушений, обычно фиксируемых профсоюзными инспекторами. Итоги проведенных проверок, в том числе и в Рязанской области, станут основой глобальной систематизации проблем, сокращения правонарушений работодателей и усиления защищенности работников сферы здравоохранения, в том числе повышения и уравнивания зарплат в субъектах РФ», — отметили в областной организации Профсоюза.