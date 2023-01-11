В Пронском районе столкнулись «Логан» и «ВАЗ»

В Пронском районе столкнулись Renault Logan и «ВАЗ-2104». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 10 января примерно в 8:40 на 4-м километре от дороги «Рязань — Пронск — Скопин» к Новомичуринску.

Renault, которым управлял 83-летний житель Пронского района столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2104», за рулем которого был 42-летний житель Новомичуринска.

Водитель Renault и его 81-летняя пассажирка, а также 13-летняя пассажирка «ВАЗ-2104» получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.