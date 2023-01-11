В поезде по пути в Москву пьяный мужчина пытался совратить 14-летнюю школьницу

В поезде по пути в Москву мужчина пытался совратить 14-летнюю школьницу. Об этом в среду, 11 января, сообщил «МК».

Инцидент случился в поезде «Новый Уренгой — Москва». Девочка со своим 36-летним отцом и десятилетним братом уехали из Удмуртии в столицу. Дети расположились на нижних полках, а отец — на верхней. Ночью мужчина проснулся и увидел, что рядом с его дочерью стоит незнакомец и пытается совратить. Тогда родитель оттащил педофила, завязалась потасовка. На шум прибежали другие попутчики.

Пассажиры поезда закрыли мужчину в туалете, а после — сдали его полиции на Ярославском вокзале. Сам виновник рассказал, что был пьян и ничего не помнит.