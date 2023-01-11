В Минобороны прокомментировали ситуацию в Соледаре

Подразделения ВДВ заблокировали Соледар с северной и южной частей города.

В Минобороны заявили, что подразделения ВДВ заблокировали Соледар с северной и южной частей города. Об этом передает РИА Новости .

«ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что бой в городе ведут штурмовые отряды.

Кроме того, Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара. В ведомстве сообщили, что за сутки уничтожены до 80 украинских военных, танк и три бронемашины.