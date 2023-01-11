В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной

Россия готова решить проблемы Украины с помощью переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал мирный путь наиболее предпочтительным вариантом, передает РИА Новости .

Пескова попросили прокомментировать слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия сейчас якобы выражает готовность к переговорам по Украине.

«Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что на данный момент на Украине президенту Владимиру Зеленскому запретили «вести какие-либо контакты или диалог» с Россией.

«В условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — заявил Песков.