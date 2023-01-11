В ДНР освободили новый населенный пункт
Штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении населенного пункта Подгорное в районе Соледара.
В ДНР сообщили об освобождении еще одного населенного пункта. Об этом в среду, 11 января,
Речь идет о населенном пункте Подгорное в районе Соледара. Контроль над ним позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском.
«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной
Поселок с севера прилегает к Артемовску. Ранее о взятии под контроль этого населенного пункта сообщил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Соледар находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Там ВСУ возвели мощные укрепления.