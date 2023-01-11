В девятиэтажке на улице Тимакова, где после капремонта появилась влажность в подъезде, отключили лифт

Ранее жильцы этого дома жаловались, что после капремонта с начала зимы подъезд постоянно заполнен паром, а по стенам течет вода.

В девятиэтажке на Тимакова отключили лифт из-за повышенной влажности в подъезде, которую не могут устранить полтора месяца. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщила жительница дома № 30 Наталья.

Девушка рассказала, что ситуация в подъезде ухудшилась, и сотрудникам по обслуживанию пришлось отключить лифт.

«Лифтеры говорят, что вся шахта в воде, поэтому лифт отключили. Со вчерашнего вечера пытаются тепловыми пушками сушить, но пока бесполезно. Лифтеры звонили в ТСЖ ругались. Мы звонили, ругались — все без толку. Мы видим невооруженным глазом, что при капремонте подвала заложили все вентиляционные окошки, поэтому-то течет по стенам и пар стоит в подъезде», — поделилась Наталья. В ТСЖ «На Тимакова» журналисту РЗН. инфо рассказали, что 11 января приедет комиссия из Фонда капремонта Рязанской области и вместе с подрядчиком они будут устранять ошибку. Напомним, жильцы дома № 30 на улице Тимакова пожаловались, что после капремонта с начала зимы подъезд постоянно заполнен паром, а по стенам течет вода.