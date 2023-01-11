Студенты РГАТУ стали победителями творческого конкурса «Вавиловской олимпиады-2022»

Студенты РГАТУ стали победителями творческого конкурса «Вавиловской олимпиады-2022». Об этом сообщили в вузе.

Студенческая команда агроуниверситета завоевала первое место в творческом конкурсе международной научной «Вавиловской олимпиады-2022», посвященной 135-й годовщине со дня рождения академика Николая Вавилова, которая прошла 29 декабря прошлого года в формате онлайн на базе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова.

В олимпиаде принимали участие 54 команды из Белгородской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Костромской, Курской, Московской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей; Краснодарского, Красноярского, Ставропольского краев; республик Башкирия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

Рязанский агротехнологический университет представляла команда первокурсников технологического факультета, обучающихся по направлению «Агрономия», в составе Андрея Сонина, Анастасии Беляковой и Евгения Зайцева. Подготовкой ребят к олимпиаде занимались заведующий кафедрой агрономии и агротехнологий Дмитрий Виноградов и ассистент кафедры Кирилл Сазонкин.

Программа олимпиады включала три конкурсных задания — тестовое, предусматривающее ответы на широкий круг вопросов, творческое и оригинальная видеоработа на тему «Научный подвиг Н.И. Вавилова». Студенты продемонстрировали разносторонние знания о жизни, и деятельности академика Николая Вавилова — от биографии, научных трудов, открытий и достижений до понимания величайшего вклада Вавилова в развитие генетики, агрономической науки, систематику и географию культурных растений, разработку научных основ селекции. Для первокурсников это был дебют, первое участие в подобном мероприятии.

«Приобретенные опыт и знания помогут им при подготовке и участии в будущих научных конкурсах и олимпиадах», — отметили в вузе.