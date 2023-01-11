Сорокина заявила, что без тепла остаются комнаты в десяти квартирах на улице Станкозаводской

По словам главы горадминистрации, остались отдельные проблемы, которыми занимаются управляющие компании.

В Рязани дали тепло в ранее оставшиеся без отопления три дома по адресам: улица Молодцова, дом № 13/6, улица Энгельса, дом № 4, улица Станкозаводская, дом № 14. Об этом сообщила на странице «ВКонтакте» мэр города Елена Сорокина.

По словам главы горадминистрации, остались отдельные проблемы с неработающими полотенцесушками, отоплением в подъезде, которыми занимаются управляющие компании.

«Отдельно начальник управления ЖКХ доложил по ситуации на доме Станкозаводская, 5/1. Нет тепла в некоторых комнатах десяти квартир — промерзание и порыв верхнего розлива. Будут проведены сварочные работы», — написала Сорокина.

Мэр добавила, что ответственности с управляющих компаний «никто не снимает».

«Работают по-разному. Кто-то в ночь, на сильном морозе, бегает вместе с нашими коммунальщиками, подключая свои дома, а кто-то уходит домой в 17. Так что точку не ставим», — говорится в сообщении.

Напомним, дома остались без отопления после аварии на Дягилевской ТЭЦ.