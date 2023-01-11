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Сорокина рассказала о ситуации с отоплением в домах, пострадавших из-за аварии на Дягилевской ТЭЦ
Она также рассказала, что для оперативности в работе задействованы работники муниципальных предприятий.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о ситуации с отоплением в домах, пострадавших из-за аварии на Дягилевской ТЭЦ. Об этом в среду, 11 января, она написала в своем Telegram-канале.

«Продолжаем работать над устранением последствий аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ. Тепло дали во все дома, попавшие под отключение, вчера рано утром, но еще поступают жалобы — в некоторых квартирах прохладно, либо есть проблемы по стояку. Есть обращения жителей домов Приокского», — написала мэр.

Она также рассказала, что для оперативности в работе задействованы работники муниципальных предприятий. Они помогают управляющим компаниям регулировать параметры подачи теплоносителя, менять трубы.

Сорокина также добавила, что в Приокском в трех домах слили отопление — дом № 13/6 по улице Молодцова, дом № 4 по улице Энгельса и дом № 14 по улице Станкозаводской.

«Дом на Энгельса запущен. Запустить заново тепло в два остальных дома управляющая компания обещает сегодня», — заключила мэр.