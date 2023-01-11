СМИ заявили, что Минцифры готовит меры по возвращению уехавших из России IT-специалистов

Рассматриваются и карательные, и стимулирующие меры.

Минцифры вместе с участниками IT-рынка работают над мерами по возвращению IT-специалистов, уехавших из России. Об этом пишет « Коммерсант ».

Издание отмечает, что рассматриваются и карательные, и стимулирующие меры.

Решившим вернуться могут гарантировать бронь от призыва в армию и оплатить перелет в Россию, а оставшимся за границей — повысить НДФЛ с 13 до 30%.

Эксперты утверждают, что повышение налогов может спровоцировать увольнения специалистов из российских IT-компаний. По информации «Коммерсанта», меру также не поддерживают в Минцифры.

По мнению участников рынка, самым важным станет закрепление брони от призыва, декларируемое с весны 2022 года. Также изданию рассказали, что ведомство с декабря проводит совещания с представителями отрасли, посвященные возвращению специалистов.