Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск
Его заместителями стали главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, главком сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Алексей Ким.
Глава Минобороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине. Об этом в среду, 11 января, сообщили РИА Новости.
Его заместителями стали главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, главком сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальник Генштаба Алексей Ким.
Ранее должность Герасимова занимал Сергей Суровикин.