Рязанский застройщик ввел рекордные 48 745 квадратных метров жилья

ГК «Стройпромсервис» за прошедший год ввела в эксплуатацию рекордные для компании 48 745 квадратных метров, попав в топ-200 застройщиков в РФ по объему ввода жилья по данным единого ресурса застройщиков.

«Несмотря на то, что 2022 год оказался экономически нестабильным, компании удалось не только сдать объекты в запланированные сроки, но и нарастить объемы строительства», — отметил застройщик.

В течении месяца «Стройпромсервис» готовит к сдаче еще один из домов ЖК «Шереметьевский квартал» и до конца января подарит рязанцам скидку до 200 тысяч рублей на уже готовые квартиры.

Застройщик отметил, что функциональную однокомнатную квартиру с готовым ремонтом и индивидуальным отоплением можно приобрести в ипотеку за 14 тысяч рублей в месяц.

Подробную информацию о предложении можно уточнить по телефону +7 (4912) 247-000 или оставить заявку на сайте, в Telegram-канале группы компаний.

Застройщик ООО СЗ «Глобус». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк».