Российские силы взяли под контроль центр Соледара

Центр Соледара находится под контролем подразделения «Вагнера».

Врио главы региона Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара в ДНР. Об этом передает РИА Новости .

Пушилин отметил, что центр Соледара находится под контролем подразделения «Вагнера».

"Здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются", — заявил он.

По его словам, украинские войска несут серьезные потери в боях при Соледаре, но «продолжают упираться».

Пушилин добавил, что мотивация российских бойцов находится на более высоком уровне, вследствие чего они добиваются успехов.