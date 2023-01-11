Российские силы взяли под контроль центр Соледара
Центр Соледара находится под контролем подразделения «Вагнера».
Врио главы региона Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара в ДНР. Об этом передает
Пушилин отметил, что центр Соледара находится под контролем подразделения «Вагнера».
"Здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются", — заявил он.
По его словам, украинские войска несут серьезные потери в боях при Соледаре, но «продолжают упираться».
Пушилин добавил, что мотивация российских бойцов находится на более высоком уровне, вследствие чего они добиваются успехов.