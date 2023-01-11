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Росавтодор ответил на жалобы рязанцев о состоянии трассы М5
Рязанцы неоднократно сообщали о состоянии дороги в соцсетях.

В Росавтодоре заявили, что на аварийных участках на трассе М5 установлены знаки, ограничивающие скорость. Об этом сообщили в ответ на жалобы рязанцев о состоянии трассы М5 под Листвянкой, где водители массово пробили колеса.

В Росавтодоре отметили, что дефекты покрытия устраняются холодными и литыми асфальтобетонными смесями.

«На настоящее время масштабы разрушений покрытия и их ежедневный рост не позволяют одновременно обеспечить полную ликвидацию аварийной ямочности, образовавшейся в результате совокупности факторов: выпадения атмосферных осадков, последовавших за этим резких и частых перепадов температур», — добавили в сообщении.

Ранее на жалобы ответили в минтрансе.