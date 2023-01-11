Путин раскритиковал главу Минпромторга за долгое оформление контрактов на самолеты

Президент Владимир Путин раскритиковал главу Минпромторга Дениса Мантурова за долгое оформление контрактов на самолеты. Об этом в среду, 11 января, он заявил на совещании с правительством, передал «Коммерсантъ».

Ранее Путин поручил главе Минпромторга за месяц закончить работу с обеспечением заказов на воздушные суда на 2023 год. Глава государства заявил, что оформление идет слишком долго.

«Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Ну нет на предприятиях контрактов на 2023 год. Че тут говорить? Паспортов вы сами сказали нет. Ну, когда они будут? И контрактов нет пока. Что вы в самом деле дурака-то валяете? Контрактов нет. А у вас все сверстано».", — сказал Путин.

В свою очередь Мантуров пытался объяснить, что у Минпромторга есть контракты и по Минобороны, и по гражданской линии, и ГТЛК. Что касается самолетов — все сверстано с учетом испытаний, сертификации и программы импортозамещения. После этого Путин заявил, что поговорит с главой Минпромторга отдельно.