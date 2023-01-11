Путин пообещал решить все проблемы снабжения военных, участвующих в спецоперации

Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Российские власти решат все проблемы снабжения военных, в том числе тех, кто участвует в СВО. Об этом в среду, 11 января, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, передал «Интерфакс».

«Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей», — сказал он.

Путин добавил, что для этого есть все необходимые ресурсы.