Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-10°
Чтв, 12
-8°
Птн, 13
-7°
ЦБ USD 69.61 -0.69 11/01
ЦБ EUR 74.54 -0.54 11/01
Нал. USD 71.31 / 74.9 11/01 10:35
Нал. EUR 75.66 / 76.99 11/01 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
3 816
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
7 146
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
10 961
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
9 806
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в освобождении территории наступил переломный момент. Об этом передает РИА Новости.

Пушилин отметил, что возможности для освобождения Артемовска и Северска «кратно улучшены» на данный момент, что является выходом на плацдарм Краматорского, Славянского направления.

«И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали — освобождение Донецкой народной республики», — сказал руководитель региона.

По его словам, почти под полным контролем российских военных находится Марьинка, но противник закрепился на окраинах.

Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль центр Соледара.