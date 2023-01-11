Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в освобождении территории наступил переломный момент. Об этом передает РИА Новости.

Пушилин отметил, что возможности для освобождения Артемовска и Северска «кратно улучшены» на данный момент, что является выходом на плацдарм Краматорского, Славянского направления.

«И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали — освобождение Донецкой народной республики», — сказал руководитель региона.

По его словам, почти под полным контролем российских военных находится Марьинка, но противник закрепился на окраинах.

Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль центр Соледара.