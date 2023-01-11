Пропавшую в декабре на Урале мать пятерых детей нашли погибшей

Мать пятерых детей, пропавшую в Свердловской области в конце декабря, нашли погибшей. Об этом передает РИА Новости .

36-летняя мать пятерых детей 22 декабря уехала из дома в селе Коптелово Алапаевского района к отцу, но так и не появилась у него и других родственников. После ее пропажи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На причастность к исчезновению женщины проверяли ее бывшего супруга. Как пишет Telegram-канал Baza , мужчина сообщил самостоятельно о пропаже в полицию.

По данным МВД, в день пропажи женщина попросила бывшего мужа отвезти ее в Режевской район, где хотела найти себе новое жилье. Она планировала переехать ближе к родственникам. По дороге туда пара остановилась. Мужчина задушил экс-супругу, ее тело вывез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом.

10 января тело женщины нашли с признаками удушения. Экс-супруга снова допросили, провели еще одно исследование на полиграфе, после чего он написал явку с повинной.

С мужчиной продолжают работать следователи, детей пока передали органам опеки.