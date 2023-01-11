Помощник Кадырова: вторую волну мобилизации нужно было провести «еще вчера»

Он также заявил, что если развернутся «такие события», все должны встать в один строй.

Новую волну мобилизации нужно было провести «еще вчера». Об этом заявил командир спецподразделения «Ахмат», помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24», передал «Коммерсантъ».

Алаудинов раскритиковал тех, кто поднимает панику на фоне слухов о продолжении мобилизации. Он заявил, что в таком случае мобилизацию нужно было проводить «еще вчера».

«Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы еще одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если развернутся такие события, то мы все должны встать в один строй», — сказал он.