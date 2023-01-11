Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с подростком в Гусе-Железном

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с подростком в Гусе-Железном. Об этом сообщила пресс-служба касимовского УМВД.

Авария случилась 30 июля 2022 года примерно в 22.10 на улице Капитана Подлесного, около дома № 2Б. Тогда водитель 2003 года рождения на Lada Granta сбил мальчика, который находился на проезжей части.

Ребенок получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Всех, кто располагает информацией о ДТП, просьба обращаться по номерам: 8 (499131) 2-25-36 или 8 (49131) 2-42-94, а также следственный отдел МОМВД России «Касимовский», расположенный по адресу: Рязанская область, г. Касимов, пер. Ленина, д. 7 В.

Ранее появилось видео с места смертельного ДТП в Гусе-Железном.