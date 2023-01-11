Полицейские нашли 21 нарушение во время утренних рейдов в Рязани

Рязанские полицейские провели утренние рейды в областном центре. О результатах сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Рейды прошли в среду, 11 января. Сотрудники управления по вопросам миграции проверяли транспортные средства, а также водителей и пассажиров — иностранных граждан на предмет законности нахождения на территории страны.
В мероприятиях также приняли участие сотрудники центра по противодействию экстремизма, отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области, регионального УФСБ и специалисты восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора центрального федерального округа федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
В результате полицейские нашли 21 нарушение:
— по миграционной направленности — 11 административных правонарушений;
— по линии безопасности дорожного движения — 1 правонарушение;
— по линии государственного автодорожного надзора — 9 правонарушений.
Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.