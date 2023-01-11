Мобилизованного, спорившего с офицером из-за подготовки и экипировки, приговорили к 5,5 годам колонии

Инцидент произошел в ноябре 2022 года.

Мобилизованного центре «Патриот» приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима. Об этом в среду, 11 января, сообщило РБК со ссылкой на одинцовский гарнизонный военный суд.

Установлено, что 13 ноября 2022 года доброволец начал спорить с офицером из-за подготовки и экипировки для мобилизованных. Следствие посчитало, что мужчина умышленно устроил конфликт, чтобы привлечь к себе внимание. После этого он начал курить сигарету перед подполковником, один раз ударил его в грудь и начал нецензурно оскорблять командира, попутно призывая сослуживцев не выполнять приказы командования.

Мужчину признали виновным в насилии в отношении военачальника и его оскорблении.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жена осужденного планирует подать апелляционную жалобу на приговор.