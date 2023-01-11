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Малков поручил усилить контроль за управляющими компаниями в Рязани

Губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с главой горадминистрации Рязани Еленой Сорокиной. Об этом в среду, 11 января, сообщило областное правительство.

В первую очередь они обсудили последствия коммунальной аварии на Дягилевской ТЭЦ. Малков отметил, что все службы сработали оперативно и поблагодарил тех, кто участвовал в этой работе. Он также оценил эффективное взаимодействие с жителями, для которых организовали поквартирные обходы, оказали помощь тем, кому она требовалась. При этом поручил решить оперативно ситуацию с теми, кто до сих пор жалуется на отопление.

Также они обсудили уборку города в зимний период. Губернатор отметил позитивные изменения: увеличилось количество техники на дорогах, закупили гранулированные реагенты, на центральных улицах решили проблему сужения дорожного полотна из-за снега. Тем не менее, Малков обратил внимание на критику со стороны СМИ и самих рязанцев. Он поручил проработать организацию механизированной уборки тротуаров, оценить возможности создания собственных реагентов и решить вопрос нехватки специалистов для уборки города.

Кроме того, обсудили содержание дворовых территорий в зимний период. Сорокина пожаловалась, что управляющие компании часто не исполняют свои обязанности. Однако мораторий на проверки бизнеса не позволяет привлекать недобросовестные УК к серьезной ответственности, из-за чего им выдают лишь предписания. Малков поручил мэрии совместно с Госжилинспекцией усилить контроль за работой управляющих компаний.

«Послабления не должны восприниматься УК как повод уклоняться от исполнения своих обязанностей. Из-за некачественного содержания дворовых территорий ситуация угрожает жизни и здоровью людей. Поэтому в отношении недобросовестных организаций нужно действовать жестче. Они должны четко усвоить: если пренебрегают своими обязанностями, будут за это нести ответственность по всей строгости», — сказал Малков.