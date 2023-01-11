Картаполов оценил возможности увеличения числа резервистов в России

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что система формирования мобилизационного резерва, существующая в стране, отвечает запросам, которые стоят перед государством. Об этом он заявил РБК .

«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов конфликтов», — пояснил Картаполов. Он отметил, что обойтись мобилизационным резервом в случае масштабной войны не получится.

«Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — заключил собеседник издания.