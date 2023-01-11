Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-10°
Чтв, 12
-8°
Птн, 13
-7°
ЦБ USD 69.61 -0.69 11/01
ЦБ EUR 74.54 -0.54 11/01
Нал. USD 71.31 / 74.9 11/01 10:35
Нал. EUR 75.66 / 76.99 11/01 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
3 816
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
7 146
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
10 961
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
9 806
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Главу Рязани заметили в ботильонах от Chloe на месте аварии теплотрассы
На сайте ЦУМа цена за кожаные ботильоны Chloe составляет 109 тысяч рублей.

Главу Рязани Татьяну Панфилову заметили на месте аварии теплотрассы, произошедшей в понедельник, 9 января, в ботильонах от французского дома моды Chloe. Об этом сообщила журналистка издания «Вид Сбоку» Мария Ракчеева на странице «ВКонтакте».

"В таком образе председатель рязанской городской думы Татьяна Панфилова выезжала на место аварии на теплотрассе, из-за которой целый микрорайон остался без отопления. Мягкая глянцевая кожа с тиснением под крокодила и каблук девять сантиметров как нельзя лучше подходят для прогулок среди ледяных колдобин", — отметила она в сообщении.

На сайте ЦУМа цена за кожаные ботильоны Chloe составляет 109 тысяч рублей. При этом, модели уже нет в наличии.

«На мой взгляд, неуместно позировать в сапожках от европейского дома моды (пусть это даже не оригинал, а реплика) на убитых и обледенелых рязанских тротуарах, рядом с очередным прорывом», — отметила Ракчеева.

Позже Панфилова заявила, что купила ботильоны за 4,5 тысячи.