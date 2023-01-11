Главу Рязани заметили в ботильонах от Chloe на месте аварии теплотрассы

На сайте ЦУМа цена за кожаные ботильоны Chloe составляет 109 тысяч рублей.

Главу Рязани Татьяну Панфилову заметили на месте аварии теплотрассы, произошедшей в понедельник, 9 января, в ботильонах от французского дома моды Chloe. Об этом сообщила журналистка издания «Вид Сбоку» Мария Ракчеева на странице «ВКонтакте».

"В таком образе председатель рязанской городской думы Татьяна Панфилова выезжала на место аварии на теплотрассе, из-за которой целый микрорайон остался без отопления. Мягкая глянцевая кожа с тиснением под крокодила и каблук девять сантиметров как нельзя лучше подходят для прогулок среди ледяных колдобин", — отметила она в сообщении.

На сайте ЦУМа цена за кожаные ботильоны Chloe составляет 109 тысяч рублей. При этом, модели уже нет в наличии.

«На мой взгляд, неуместно позировать в сапожках от европейского дома моды (пусть это даже не оригинал, а реплика) на убитых и обледенелых рязанских тротуарах, рядом с очередным прорывом», — отметила Ракчеева.

Позже Панфилова заявила, что купила ботильоны за 4,5 тысячи.