Глава Рязани Татьяна Панфилова заявила, что купила обувь за 4,5 тысячи рублей

Для наглядности она прикрепила скриншот из запрещенной соцсети с указанной моделью обуви.

Татьяна Панфилова заявила, что купила обувь за 4,5 тысячи рублей. Об этом глава Рязани сообщила РЗН. инфо в среду, 11 января.

По ее словам, она купила реплику ботильонов Chloe в одном из рязанских интернет-магазинов за 4,5 тысячи рублей.

Для наглядности она прикрепила скриншот из соцсети, запрещенной в России, с указанной моделью обуви.

Ранее журналистка Мария Ракчеева обратила внимание, что Панфилова приезжала на коммунальную аварию в обуви стоимостью более 100 тысяч.