Евгений Пригожин подтвердил освобождение Соледара

Мирных граждан вывели, а бойцов ВСУ, не сдавшихся в плен, уничтожили

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара. Об этом сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин подтвердил, что Соледар полностью освобожден от подразделений украинской армии.

По его словам, мирных граждан вывели, бойцов ВСУ, не сдавшихся в плен, уничтожили, около 500 человек убиты.

«Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».

Фото из Telegram-канала пресс-службы Евгения Пригожина