Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений с линии фронта под Соледаром

Украинские подразделения сбежали с линии фронта под Соледаром. Об этом в среду, 11 января, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, передали РИА Новости.

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут… Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», — сказал Арестович.

После этого заявления стало известно, что российские войска взяли под контроль всю территорию Соледара, в том числе и Артемовск.