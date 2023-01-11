Актер из сериала «Ликвидация» умер на Украине

Артист умер 6 января в Одессе.

Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Михаил Дроботов умер на Украине. Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что Дроботов умер 6 января в Одессе, но информация о его смерти стала известна только сейчас.

Артист неоднократно участвовал в российско-украинских кинопроектах. Помимо «Ликвидации», он снимался в сериалах «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви», а также служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, был режиссером одесского Театра на Чайной.