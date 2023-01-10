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Жители дома на улице Пушкина заявили, что здание продолжает разрушаться
По словам хозяйки одной из квартир, трещины снаружи и внутри дома продолжают расти.

Жители частично обрушившегося дома на улице Пушкина № 47 сообщили журналисту РЗН. инфо, что здание продолжает разрушаться.

По словам хозяйки одной из квартир Нины Сычевой, трещины снаружи и внутри дома продолжают расти.

«В подъезде щель стала еще больше, в квартирах обнаруживаем новые и они разрастаются, сам фасад здания уже испещрен ими. Стена во втором подъезде, уцелевшая после взрыва, вздулась», — отметила женщина.

Собеседница добавила, что из-за трещин в квартирах возникают сильные сквозняки. Жильцы вынуждены ходить в свитерах и куртках, несмотря на работающее отопление. С наступлением морозов у рязанцев стали регулярно отключать воду. Нина Сычева подчеркнула, что слесари долго не могли найти, «что и где перемерзло». А когда восстановили подачу воды, то из крана «весь день шла ржавчина».

Собеседница отметила, что до проблем с водой жильцы оставались несколько раз без отопления из-за прорыва теплотрассы. Женщина добавила, что по результатам экспертизы, в грунте, на котором стоит дом, есть вода. У жильцов есть опасения, что из-за этого весной дом может «поплыть».

По словам жильцов, им пообещали восстановить дом до октября 2023 года, но рязанцы опасаются, что здание не доживет до этого времени.

«Сейчас морозы и дом уже реагирует на них — трещит по швам, постоянно перемерзают старые и гнилые трубы. Также по результатам исследований, везде, где брали пробы грунта, указано, что есть вода, поэтому специалистам нужно будет устранить причины. Грубо говоря, у нас дом на болоте стоит. А по весне, что будет? Просто поедет и развалится», — подчеркнула рязанка.