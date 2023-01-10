ВСУ обстреляли город в Белгородской области

Под обстрел попали 12 частных домов и две машины.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области. Об этом во вторник, 10 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ обстреляли город Шебекино. Под обстрел попали 12 частных домов и два автомобиля. Также повреждена опора ЛЭП.

«В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и 2 машинах. Также повреждена опора электропередачи, аварийными бригадами ведется переподключение. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00», — написал Гладков.

Никто из местных жителей не пострадал.