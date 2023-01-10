Врач оценил вероятность ухудшения ситуации из-за нового штамма коронавируса «кракен»

Подвид «кракен» уже вызвал подъем заболеваемости в Европе и США.

Новый вариант «омикрон"-штамма коронавируса „кракен“ более заразен, но протекает в легкой форме. Резкого ухудшения ситуации из-за него ожидать не стоит, сообщил агентству городских новостей „Москва“ врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, все штаммы „омикрона“ объединяются двумя особенностями и более заразны, чем предыдущие „альфа“, „бета“, „гамма“ и „дельта“.

"Они вызывают относительно более легкую форму болезни. Поэтому никакого основания говорить о том, что эти новые подлинии вызовут значительное ухудшение эпидемиологической ситуации, на данный момент не существует», — сказал специалист.

Он рекомендовал россиянам продолжать делать вакцины.

Отмечается, что подвид «кракен» уже вызвал подъем заболеваемости в Европе и США. По данным Роспотребнадзора, в России пока не зафиксировали случаев заражения.