В Шиловском районе задержали сожителей из Рязани, торговавших наркотиками

В отношении них возбуждены уголовные дела.

В Шиловском районе задержали 21-летнего рязанца и его 22-летнюю сожительницу. Их подозревают в сбыте наркотиков. Об этом во вторник, 10 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД,

Злоумышленников на автомобиле задержали на трассе в Шиловском районе. При личном досмотре оперативники обнаружили упаковку с 42 граммами производного N-метилэфедрона. Кристаллическое вещество поместили в десятки небольших свертков. Оно предназначалось для сбыта методом закладок.

Установлено, что задержанные жили в Рязани. Они работали на нелегальный наркомагазин, рекламирующий свои услуги в интернете. По указаниям они посещали рязанские районы и делали закладки. В ходе дальнейшей работы оперативники и следователи собрали доказательства причастности задержанных к сбыту наркотиков в Ряжске и Скопине.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Мужчина арестован, женщина находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают других участников сети по сбыту наркотиков на территории региона.