В Рязанской области мужчина умер от переохлаждения

По предварительной информации, он погиб от переохлаждения.

В Рязанской области мужчина умер от переохлаждения. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Труп обнаружили в понедельник, 9 января, примерно в 15.35 в хозпостройке на улице Максима Горького в Ряжске. Погибший — 41-летний местный житель. Он официально нигде не работал, выпивал и вел асоциальный образ жизни. Также ранее его привлекали к уголовной ответственности.

На трупе признаков насильственной смерти не обнаружили. По предварительной информации, он мог умереть от переохлаждения.

«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, — сказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России „Ряжский“ Артем Митькин. — В связи с установившимися холодами хочется обратиться к гражданам с просьбой быть осторожными. Сократите время пребывания на морозе до минимума, не злоупотребляйте алкоголем».