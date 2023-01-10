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В рязанском лицее № 52 отменили все занятия из-за последствий аварии на Дягилевской ТЭЦ
Об этом сообщила рязанка в соцсетях.

В рязанском лицее № 52 отменили все занятия из-за последствий аварии на Дягилевской ТЭЦ. Пост об этом во вторник, 10 января, опубликовала рязанка в соцсетях.

Она также обратилась к администрации учреждения с просьбой перевести детей на дистанционный формат обучения из-за морозов.

«Обращение к администрации лицея № 52. В связи с аварией на Дягилевской ТЭЦ, вчера отопление в лицее отсутствовало. Вчера сообщили, что сегодня будут занятия, детей просят одеться тепло: майка, рубашка, теплая кофта. Уроки по 30 минут. На ноги не уточнили — валенки, наверное, надо? Сегодня около 7.30 сообщили, что в школе холодно, занятий не будет. Уважаемая администрация, вы можете руководствоваться здравым смыслом? За окном больше 20 градусов мороза. Школа — не квартира. Она не прогреется до комфортной температуры, а, учитывая проблемы с отоплением в лицее, когда на 2-3 этажах через кабинет тепло, здание не прогреется и за двое суток. Неужели нельзя сделать дистанционное обучение на эти морозные дни? Да, и решите вопрос с отоплением в лицее. Точнее доведите до сведения управления образования. Сколько учащиеся будут мерзнуть в морозы и по понедельникам, когда вы убавляете отопление на минимум!» — написала она.