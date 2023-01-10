В Рязанской области зафиксировали 12 случаев обморожения

В Рязанской области зафиксировали 12 случаев обморожения. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По информации ведомства, 12 случаев обморожения зафиксировали с 1 декабря.

Медики предупредили, что при морозах необходимо соблюдать рекомендации, чтобы не пострадать. Рязанцам посоветовали носить многослойную одежду, свободную и сухую обувь, не наносить на кожу лица и рук крема, поскольку это усиливает риск обморожения. Также в минздраве напомнили, что не стоит находиться на морозе на голодный желудок и в состоянии алкогольного опьянения, а также порекомендовали отказаться от курения.

«Первые признаки обморожения: онемение, ощущение покалывания и покраснение пораженного участка кожи. Если они проявились, то нужно согреваться в течение 20-30 минут в воде температурой 36,6 градуса, горячую воду использовать нельзя», — отметили в сообщении.

Также медики сообщили, что растирать обмороженные участки снегом нельзя, поскольку это может ухудшить ситуацию. Кроме того, рязанцам посоветовали не отогреваться электрическими грелками и с помощью открытого огня, так как такие методы могут привести к ожогу.