В Рязанской области против руководителя предприятия возбудили уголовное дело

В Рязанской области уголовное дело возбудили против руководителя металлургического предприятия возбудили уголовное дело о налоговом преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Подозреваемый оформил фиктивные сделки по приобретению в четвертом квартале 2020 года товаров у коммерческих организаций, которые их не поставляли. Он представил налоговую декларацию по НДС за указанный период с заведомо ложными сведениями в налоговый орган.
В результате предприятие не уплатило НДС за четвертый квартал 2020 года на сумму почти 60 млн рублей.
Уголовное дело возбудили на основании материалов проверки УФНС по Рязанской области и результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ и региональных УФСБ и УЭБ и ПК УМВД.
Собираются доказательства о преступлении. Следствие примет меры для возмещения ущерба бюджетной системе России.