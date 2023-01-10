В Рязанской области против руководителя предприятия возбудили уголовное дело

Предприятие не уплатило почти 60 млн рублей налогов.

В Рязанской области уголовное дело возбудили против руководителя металлургического предприятия возбудили уголовное дело о налоговом преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Подозреваемый оформил фиктивные сделки по приобретению в четвертом квартале 2020 года товаров у коммерческих организаций, которые их не поставляли. Он представил налоговую декларацию по НДС за указанный период с заведомо ложными сведениями в налоговый орган.

В результате предприятие не уплатило НДС за четвертый квартал 2020 года на сумму почти 60 млн рублей.

Уголовное дело возбудили на основании материалов проверки УФНС по Рязанской области и результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ и региональных УФСБ и УЭБ и ПК УМВД.

Собираются доказательства о преступлении. Следствие примет меры для возмещения ущерба бюджетной системе России.