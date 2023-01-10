В Рязанской области простились с погибшим во время СВО старшим прапорщиком Андреем Краснопольским
Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.
В Рязанской области простились со старшим прапорщиком Андреем Краснопольским, командиром взвода обеспечения десантно-штурмового батальона военной части 12865.
С погибшим простились родные и близкие военнослужащего, представители власти, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.
Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.