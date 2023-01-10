В Рязани задержали мужчину, укравшего велосипед у курьера

В Рязани задержали мужчину, укравшего велосипед у курьера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился накануне в понедельник, 9 января. В полицию обратился курьер и сообщил, что у него украли велосипед на улице Быстрецкой. Он рассказал, что приехал на заказ, отлучился на минуту, не пристегнув велосипед специальным тросиком, после чего обнаружил пропажу.

Со слов очевидцев удалось составить ориентировку на похитителя велосипеда. Предположительно, им мог оказаться 41-летний житель Рязани. Недавно его задерживали за мелкую кражу и неоднократно — за административные правонарушения. Спустя время патрульные полицейские обнаружили предполагаемого преступника в Торговом городке. Полицейские его задержали и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам уголовного розыска.

Выяснилось, что транспортное средство он успел сбыть, но полицейские разыскали покупателя и изъяли похищенное.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.